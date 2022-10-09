جمال
09 تشرين الأول 2022 - 06:14
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لتقشير الوجه... إليكن 4 وصفات أقنعة طبيعية!

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لتقشير الوجه... إليكن 4 وصفات أقنعة طبيعية!
Lebanon News
يساعد تقشير الوجه على إزالة خلايا الجلد الميت والحصول على بشرة نضرة.

سنقدّم لكن أيتها السيدات 4 وصفات أقنعة طبيعية لتقشير الوجه:

- قناع الشوفان: امزجن ملعقة من الشوفان المطحون مع ملعقتين من السكر البني المطحون ناعمًا وملعقة من العسل، وأضفن الى الخليط 3 ملاعق من زيت الزيتون بشكل تدريجي. دلّكن البشرة بالقناع لدقائق معدودة وبحركة دائرية، ثمّ اغسلن الوجه بمياه دافئة.
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- قناع القهوة مع العسل: اخلطن 3 ملاعق من العسل مع ملعقتين من مسحوق القهوة. بعدها، دلّكن بشرة الوجه بالخلطة، واتركنها على الوجه لمدة 10 دقائق. وفي الأخير، اغسلن البشرة بمياه معتدلة.

- قناع الموز: امزجن لب موزتين ناضجتين مع ملعقتي سكر والقليل من العسل. دلّكن الوجه والعنق بالخلطة جيدًا، ثم اغسلن بمياه باردة.

- قناع الكيوي: امزجن حبة كيوي نضاجة مهروسة مع ملعقتين من السكر و3 قطرات فقط من زيت الزيتون. دلّكن البشرة بالقناع لمدة لا تقل عن دقيقتين، ثم اغسلن الوجه جيدًا بالماء.

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