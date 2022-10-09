لتقشير الوجه... إليكن 4 وصفات أقنعة طبيعية!

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يساعد تقشير الوجه على إزالة خلايا الجلد الميت والحصول على بشرة نضرة.سنقدّم لكن أيتها السيدات 4 وصفات أقنعة طبيعية لتقشير الوجه:- قناع الشوفان: امزجن ملعقة من الشوفان المطحون مع ملعقتين من السكر البني المطحون ناعمًا وملعقة من العسل، وأضفن الى الخليط 3 ملاعق من زيت الزيتون بشكل تدريجي. دلّكن البشرة بالقناع لدقائق معدودة وبحركة دائرية، ثمّ اغسلن الوجه بمياه دافئة.- قناع القهوة مع العسل: اخلطن 3 ملاعق من العسل مع ملعقتين من مسحوق القهوة. بعدها، دلّكن بشرة الوجه بالخلطة، واتركنها على الوجه لمدة 10 دقائق. وفي الأخير، اغسلن البشرة بمياه معتدلة.- قناع الموز: امزجن لب موزتين ناضجتين مع ملعقتي سكر والقليل من العسل. دلّكن الوجه والعنق بالخلطة جيدًا، ثم اغسلن بمياه باردة.- قناع الكيوي: امزجن حبة كيوي نضاجة مهروسة مع ملعقتين من السكر و3 قطرات فقط من زيت الزيتون. دلّكن البشرة بالقناع لمدة لا تقل عن دقيقتين، ثم اغسلن الوجه جيدًا بالماء.