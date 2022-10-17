جمال
17 تشرين الأول 2022 - 07:34
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5 أسرار لأظافر أكثر صحة في الشتاء!

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5 أسرار لأظافر أكثر صحة في الشتاء!
Lebanon News
الاعتناء بالأظافر في فصل الشتاء هو أمر ضروري جداً لحمايتها في ظل الطقس البارد.

لذلك، سنقدّم لكن 5 أسرار لأظافر أكثر صحة في الشتاء:

- استخدام مزيل طلاء الأظافر الخالي من الأسيتون: احرصن على استخدام مزيل الطلاء الخالي من الأسيتون لأن هذه المادة تزيد من جفاف الأظافر.

- الترطيب: من المهم جداً أن تحرص المرأة على ترطيب أظافرها في الشتاء عبر الزيوت الطبيعية التي تتغلغل في الجلد وتعزز الرطوبة. إضافة الى تدليك الأظافر بحركات دائرية يومياً لمدة 5 دقائق.
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- تقليم الأظافر: قمن بتقليم الأظافر في الشتاء من وقت لآخر، وذلك لحمايتها من التكسر والانقسام، إذ يفضل أن تكون الأظافر بطول معقول.

- اتباع نظام غذائي صحي: يعتبر اتباع نظام غذائي صحي من الأسرار المهمة للعناية بالأظافر وحمايتها. لذلك، احرصن على تناول الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية المهمة لصحة الأظافر، مثل الخضار، الفاكهة واللحوم...

- شرب الماء: اشربن كمية مناسبة من الماء والعصائر، لأن هذا الأمر ضروري لمنع جفاف الأظافر في الشتاء.

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