وصفات "سحرية" للتخلص من تجاعيد اليدين... نتائجها مذهلة!

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تبحث السيدات عادة عن وصفات عديد للتخلّص من تجاعيد بشرة الوجه. إلا أن الاهتمام ببشرة اليدين هو أمر مهم جداً ويؤثر على الإطلالات بشكل كبير.لذلك، سنقدّم لكن 3 وصفات "سحرية" للتخلّص من تجاعيد اليدين:- الموز: اهرسن ثمرة موز ناضجة للحصول على عجينة لينة. افركن بشرة اليدين واتركنها لمدة 30 دقيقة. اغسلن اليدين بالماء وطبّقن كريم الترطيب. كرّرن هذه الوصفة مرة في الأسبوع كحد أدنى للحصول على نتائج مبهرة.- الموز وزيت الزيتون: اهرسن نصف ثمرة ناضجة من الموز، وأضفن إليها كمية قليلة من زيت الزيتون والعسل للحصول على عجينة طرية. طبّقن العجينة على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم اغسلن بالماء الدافئ ومن ثم البارد. كرّرن هذه الوصفة مرة في الأسبوع على الأقل.- البيض: امزجن بياض بيضة مع ملعقة طعام من العسل، ومن ثمّ طبّقن المزيج على بشرة اليدين واتركنه لمدة 20 دقيقة. وفي الأخير، اغسلن اليدين بالماء الفاتر. ولا بدّ من الإشارة الى أهمية تكرار هذه الوصفة مرتين كل أسبوع لأفضل نتائج.