5 نصائح جمالية مهمة... اتّبعنها في عيد الميلاد لإطلالة أكثر إشراقاً

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مع بدء العد التنازلي لعيد الميلاد المجيد، لا شك أن السيدات بدأن بالتخطيط لإطلالاتهن الجمالية لهذه الفترة المميزة من السنة.ومن هنا، على النساء أن يعتنين ليس فقط بالملابس التي سيعتمدنها في العيد، ولكن بجمال البشرة أيضاً. لذلك، سنقدّم لكن في ما يلي بعض النصائح الجمالية، اتّبعنها هذه السنة لإطلالة أكثر جمالاً وإشراقاً.- تخصيص الوقت للنفس والحصول على أقساط كافية من النوم: ينهمك الناس في عيد الميلاد بشراء الهدايا والاستعداد للاحتفال، وهذه الأمور ترهق الشخص الى حدّ كبير. لذلك، احرصن على تخصيص بعض الوقت لأنفسكن من أجل الحصول على الراحة والاستعداد لبدء عام جديد. وتأكدن من الحصول على أقساط كافية من النوم وعدم تخطي روتين العناية بالبشرة.- الحفاظ على الترطيب: الخطوة الأهم والأسهل في هذا المجال هي شرب كمية كافية من الماء يومياً. احرصن على شرب الماء في حال كنتن تستهلكن الكثير من الكحول وتتناولن كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة.- الاعتناء ببشرة الوجه: الاعتناء ببشرة الوجه خطوة مهمة وأساسية في أي وقت من السنة. هذه الخطوة مهمة لتنظيف البشرة بعمق ومحاربة الشوائب، كما ومساعدة البشرة على استعادة مرونتها. احرصن على ترطيب الوجه في الشتاء، كما ويعمل التقشير اللطيف على إزالة خلايا الجلد الميتة ويحفز عملية التجدد الطبيعي للبشرة.- اختيار الأطعمة الغنية بالمغذيات: مقاومة الأطعمة الدسمة وغير الصحية هو أمر صعب جداً في المناسبات والاحتفالات، ولكن حاولن اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات. الأطعمة التي تحتوي على الفيتامين C تساعد على حماية الجلد ودعم إنتاج الكولاجين. هذا الفيتامين هو أحد مضادات الأكسدة، لذلك فهو يدعم جهاز المناعة ويساعد على شفاء البثور. وإذا شعرتن بجفاف البشرة، زدن من تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة وتقلل الالتهاب الذي يمكن أن يؤدي إلى الاحمرار وحب الشباب. كذلك، إن الفيتامين E هو عنصر ضروري آخر عندما يتعلق الأمر ببشرة صحية، إذ يحميها من تلف الخلايا مع تعزيز نمو خلايا الجلد الجديدة والصحية.- عدم شرب الكحول لبضعة أيام: هذه الخطوة مهمة جداً وضرورية لمساعدة الجسم على التخلّص من الكميات الزائدة من الكحول المستهلكة. احرصن على شرب الماء بين المشروبات الكحولية، وتأكدن من شرب كوب أخير من الماء قبل النوم.