إليكم 3 أسباب تؤدي الى جفاف الشفاه وتشققها

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تشقق الشفاه هي حالة تظهر فيها الشفاه بشكل متصدع ومتشقق، وترتبط عادةً بالجفاف وفقدان الرطوبة. وقد يعاني أغلبنا من هذه المشكلة في فصل الشتاء.لذلك، سنقدم لكم في ما يلي أبرز العوامل التي تسبب جفاف الشفاه وتشققها.- نقص الفيتامين B2: يعتبر الفيتامين B2 ضروري لوظيفة الخلايا، وبالتالي الحصول على شفاه صحية. لذلك، قلّة تناول الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين مثل البيض واللحوم الخالية من الدهن قد تسبب تشقق في الشفتين.- الجفاف: قد يبدأ ظهور التشقق على الشفتين وكذلك البشرة بشكل عام، إذا كنتم لا تحصلون على ما يكفي من الترطيب. وللوقاية من هذه المشكلة، ينصح العديد من الأطباء وخبراء الجلد بشرب نحو 8 الى 12 كوبًا من المياه يوميًا.- حالة طبية: يمكن أن يكون جفاف الشفاه، بخاصة حول زوايا الفم، مؤشرًا على أن الجسم مصاب بعدوى أو يعاني حالة معينة. وفي هذه الحالة، فقد تحتاجون إلى زيارة طبيب للإشراف على صحتكم.