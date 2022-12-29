للحصول على بشرة مشرقة ليلة رأس السنة... إليكن هذه النصائح!

الإعلان

الحصول على بشرة نضرة ومشدودة في ليلة رأس السنة هو أمر ليس بالمستحيل. فكل ما تحتاج إليه النساء هو اتباع بعض النصائح لتصبح البشرة متوهجة ومشرقة.في ما يلي بعض النصائح لمساعدتكن على الاستعداد لاحتفالات رأس السنة:- اتباع روتين يومي: قد تكون الاحتفالات أمراً متعباً، لكن اتباع روتين يومي للعناية بالبشرة أمر لا بد منه. هذه الخطوة تبعدكن عن معظم مشاكل الجلد الشائعة.- الأكل الصحي: من الضروري اتباع نظام غذائي صحي غني بالمغذيات، مثل تناول التوت والمكسرات والفاصوليا والبيض والأسماك الدهنية والخضروات الورقية. فكل هذه الأطعمة ستساعدكن على التخلص من جفاف البشرة.- التقشير للتخلص من خلايا الجلد الميتة: يمكن لموسم الشتاء البارد أن يجعل البشرة جافة. لذلك احرصن على تطبيق المقشرات، للتخلص من خلايا الجلد الميتة والحصول على بشرة متوهجة بشكل طبيعي.- الحفاظ على بشرة رطبة: يؤدي تقلب الطقس والتوتر والعديد من العوامل الأخرى الى تجفيف البشرة. لذلك، قمن بتطبيق المرطب كروتين أساسي للعناية بالبشرة.- تنظيف المكياج: النوم بدون تنظيف المكياج هو أكبر خطأ يمكن أن ترتكبه المرأة. لذلك، احرصن دائماً على تنظيف البشرة قبل النوم لتصبح المسام قادرة على التنفس خلال الليل.- تحضير قناع ترطيب بمكونات من المطبخ: الأفوكادو والموز وزيت جوز الهند والشوفان واللبن ليست إلا بعض المكونات التي تمكنكن من تحضير أقنعة وجه طبيعية ومغذية للبشرة.- شرب الماء: الحصول على نحو 8 أكواب من الماء يوميًا أو أكثر، سيساعدكن في تعويض آثار الجفاف.- التعرّق: يساعد التعرق على إفراز السموم من الجسم وزيادة تدفق الدم وتغذية خلايا الجلد. لذلك، احرصن على ممارسة بعض التمارين الرياضية يومياً.- الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم: النوم مهم جداً للحصول على بشرة نضرة.- تطبيق واقي الشمس: سواء كان الجو مشمسًا أو ممطرًا أو غائمًا، أو حتى إن أمضيتن الوقت في الداخل، فإن تطبيق واقي الشمس أمر لا بد منه للحفاظ على نضارة البشرة.