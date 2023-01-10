لحماية الشعر من الشيب... هذه أبرز الطرق الطبيعية!

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بينما يشعر بعض الناس بالسعادة بظهور الشعر الأبيض، يعتبر الكثيرون أن الشيب يدلّ على أنهم باتوا أكبر سناً، فيبحثون عن طرق للتخلص منه.تتعدد الطرق الطبيعية الفعالة لحماية الشعر من الشيب والتخلص من الشعر الرمادي. فما هي هذه الطرق؟- زيت جوز الهند: دلكوا شعركم وفروة رأسكم بزيت جوز الهند كل يومين قبل النوم، ثم اغسلوا شعركم في صباح اليوم التالي.- الزنجبيل: تناولوا ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المبشور الممزوج مع ملعقة كبيرة من العسل.- بذور السمسم الأسود: تناولوا ملعقة كبيرة من بذور السمسم الأسود لإبطاء عملية الشيب مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع.- السمن: دلكوا شعركم وفروة رأسكم مرتين في الأسبوع بالسمن النقي.- البصل: ضعوا بصلة في الخلاط ثم استخدموا مصفاة لتصفيتها. افركوا فروة الرأس بماء البصلة مرتين في الأسبوع لمدة 30 دقيقة، ثم اغسلوا بالشامبو كالمعتاد.- زيت اللوز: امزجوا كمية متساوية من زيت اللوز مع عصير الليمون وطبقوا الخليط على الشعر وفروة الرأس ودلكوا جيداً. اتبعوا هذا الروتين مرتين في اليوم لمدة ثلاثة أشهر.وإذا كنتم تشعرون بالقلق حيال ظهور القليل من الشعر الرمادي، يمكنكم إجراء تغييرات في نمط حياتكم للحفاظ على لون شعركم الأصلي لفترة أطول.ما هي هذه التغييرات؟- الفيتامينات: تناول كميات كافية من الفيتامينات مثل الفيتامين B12 والفيتامين D سيحافظ على صحة شعركم ويبقيه على لونه الأصلي لفترة أطول.- المعادن: تلعب المعادن مثل الزنك والمغنيسيوم والحديد دورًا مهمًا في نمو الشعر وإصلاحه.- التدخين: يتسبب التدخين في إتلاف بصيلات الشعر. لذلك، من أجل الحفاظ على شعر صحي، يجب الإقلاع عن التدخين.- الشمس: احموا شعركم من أشعة الشمس لأنها تضر بصيلات الشعر.- العناية بالشعر: قد تؤدي بعض طرق "العناية بالشعر"، مثل الغسيل المتكرر والاستخدام المتكرر لمكواة التجعيد واستخدام الفرشاة بدلاً من الأمشاط العريضة، الى تلف الشعر، وبالتالي ظهور الشعر الرمادي.