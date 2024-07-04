كيف أثّر بسّام فتّوح على مشاركة إليسا في حفل ملكة جمال لبنان 2024؟ (فيديو)

تحدث الخبير في مجال مساحيق التجميل بسام فتوح خلال مقابلة حصرية مع موقع الـLBCI الإلكتروني عن صداقة قديمة تجمعه مع النجمة اللبنانية إليسا، وذلك خلال التحضيرات لمسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2024.

وفي الفيديو الّذي نُشر على إنستغرام، عبّر بسّام فتوح عن محبته للفنانة إليسا، كاشفاً أنها اتّصلت به منذ فترة لتسأله عن مشاريعه في يوم 27 تموز، ليُفاجأها بالقول إنه سيكون في حفل ملكة جمال لبنان. عندها شعرت بسعادة كبيرة وأكّدت له أنه تم التواصل معها للمشاركة أيضاً، وعندما عرفت أن صديقها سيتواجد أيضاً وافقت مع المسؤولين على إحياء الحفل.

وأكّد بسام فتوح أنه متحمس جداً مثل كل الناس لرؤية إطلالة إليسا وحضورها المميز في الحفل يوم 27 تموز لتتويج ملكة جمال لبنان لعام 2024.