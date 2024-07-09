بعدما تخلّت عن قصرها... ممثلة شهيرة على الشاطئ في إسبانيا بالبيكيني الأحمر (صور)

تخلت إيفا لونغوريا عن التزاماتها المهنية مؤقتاً للاستمتاع بزيارة شاطئ إسباني خلاب مع عائلتها بعد ظهر يوم الأحد.

وظهرت النجمة السابقة لمسلسل "Desperate Housewives" ببيكيني أحمر أثناء تواجدها في ماربيا الساحلية، برفقة زوجها خوسيه باستون وابنهما الصغير سانتياغو إنريكي.

مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف على البحر الأبيض المتوسط، أكملت إيفا، البالغة من العمر 49 عامًا، إطلالتها الشاطئية بقبعة كبيرة. وقد بدت الممثلة سعيدة وهي تدلك ظهر خوسيه بالمستحضر الشمسي، بينما كان سانتياغو البالغ من العمر خمس سنوات مشغولاً ببناء قلاع رملية عند قدميها.

وانتقلت العائلة إلى ماربيا من لوس أنجلوس في عام 2023 بعد شراء قصر ضخم مكون من ست غرف نوم وسبعة حمامات على الساحل الإسباني.

وقد قام إيفا ورجل الأعمال المكسيكي خوسيه، البالغ من العمر 56 عامًا، مؤخراً بتخفيض سعر مسكنهما السابق في بيفرلي هيلز، المكون من ثماني غرف نوم، من 22.8 مليون دولار إلى 18.9 مليون دولار. وقد بدأ الزوجان بالفعل في شحن ممتلكاتهما إلى منزلهما الجديد.