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انتقلت من السباحة إلى الرسم... شارون ستون بالبيكيني في منزلها (صورة)

موضة وجمال
2024-07-10 | 12:12
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انتقلت من السباحة إلى الرسم... شارون ستون بالبيكيني في منزلها (صورة)
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انتقلت من السباحة إلى الرسم... شارون ستون بالبيكيني في منزلها (صورة)

لا تزال النجمة الهوليوودية شارون ستون قادرة على إبهار جمهورها من خلال أحدث منشوراتها على إنستغرام يوم الثلاثاء، حيث ظهرت نصف عارية "بالبيكيني" في منزلها بولاية كاليفورنيا الأميركية.

والتقت عدسات كاميرات المصورين النجمة المرشحة لجائزة الأوسكار وهي ترتدي البيكيني فقط، بينما كانت تعمل على لوحة جديدة في منزلها.

ستون، البالغة من العمر 66 عامًا، والتي تعتبر فنانة بارعة عرضت أعمالها الفنية سابقًا، شاركت صورة لمشروعها غير المكتمل، حيث كانت واقفة وظهرها العاري مواجه للكاميرا.

وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: "أحيانًا أضطر للانتقال من حمام السباحة إلى الرسم".

 

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