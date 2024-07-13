بيلا حديد في إطلالة جديدة عصرية وجذابة في شوارع نيويورك (صور)

أظهرت النجمة الأميركية من أصول فلسيطنية بيلا حديد حسها الفريد في الأناقة من خلال ارتداء ملابس عصرية خلال ظهورها في مدينة نيويورك يوم الجمعة.

وكانت عارضة الأزياء، البالغة من العمر 27 عامًا، مشغولة بالاستمتاع بأوقاتها في "Big Apple" (لقب مدينة نيويورك) خلال فصل الصيف.

أثناء تناول وجبة غداء سريعة مع الأصدقاء، جذبت الأنظار بساقيها وهي ترتدي سروالًا جلديًا أسود قصيرًا وقميصًا أسود ذا ياقة عالية مع فتحة جريئة في الأمام.

كما أكملت بيلا إطلالتها الأحادية اللون بزوج من الأحذية السوداء التي تصل إلى الركبة.

وكان شعرها البني مفروقًا إلى الجانب، وانساب بخفة على كتفيها في تموجات طبيعية.