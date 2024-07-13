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المؤثرة اللبنانية تمارا فرّا تستقبل مولودها الثاني: "أهلا بك في العالم" (صور)

موضة وجمال
2024-07-13 | 15:00
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المؤثرة اللبنانية تمارا فرّا تستقبل مولودها الثاني: &quot;أهلا بك في العالم&quot; (صور)
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المؤثرة اللبنانية تمارا فرّا تستقبل مولودها الثاني: "أهلا بك في العالم" (صور)

أعلنت المؤثرة اللبنانية تمارا فرّا اليوم السبت عبر حسابها الخاص على إنستغرام ولادة طفلها الثاني "كنز" يوم الجمعة 12 تموز.

وفي التفاصيل، نشرت الشابة عبر خاصية القصص القصيرة مجموعة من الصور، لابنها المولود حديثاً وكتبت على الصورة الأولى: "أهلا بك في العالم".

 كما نشرت صورةً أخرى لابنها البكر "كيان" يظهر فيها إلى جانب أخيه الصغير، مع صورة ثالثة للمنشور الرسمي لولادة ابنها كُتب عليه: "تمارا وجاد... أهلا بك الطفل كنز الحكيم... 12/07/2024 مدينة نيس، فرنسا".

ويُذكر أن تمارا فرّا، المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي بذوقها الرفيع في الموضة والصيحات، مقيمة مع زوجها جاد الحكيم في الإمارات المتحدة العربية.

 
 

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