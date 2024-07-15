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"بربري" تعلن استقالة رئيسها التنفيذي... ما السبب؟

موضة وجمال
2024-07-15 | 08:55
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"بربري" تعلن استقالة رئيسها التنفيذي... ما السبب؟

"بربري" تعلن استقالة رئيسها التنفيذي... ما السبب؟

أعلنت شركة الأزياء البريطانية "بُربُري" اليوم الاثنين عن استقالة رئيسها التنفيذي جوناثان أكيرويد بعدما سجلت نتائج مالية "مخيبة للآمال"، وذلك وفق وكالة "فرانس برس".

ويغادر البريطاني أكيرويد (57 عاماً) منصبه بعد أقل من عامين ونصف العام على رأس الشركة، على أن يحلّ محلّه الأميركي جوشوا شولمان، الرئيس التنفيذي السابق لشركتي الأزياء الأميركيتين "مايكل كورس" و"كوتش".

ووصف رئيس مجلس إدارة "بُربُري" جيري ميرفي في بيان شولمان (52 عاماً) بأنه "قائد أثبت كفاءته ويتمتع بسجل متميز في بناء العلامات التجارية العالمية الفاخرة وتحقيق النمو المربح".

وقال شولمان، الذي انضم رسمياً إلى المجموعة الأربعاء، إنه يتطلع "إلى العمل جنباً إلى جنب مع المدير الإبداعي دانييل لي والفرق الموهوبة لدفع النمو العالمي وإسعاد عملائنا وكتابة الفصل التالي من قصة بُربُري".

وفي بيان منفصل، قال مورفي إن أداء المجموعة في الفترة الأخيرة "مخيب للآمال".

فقد انخفضت إيرادات "بُربُري" بنسبة 22 في المئة إلى 458 مليون جنيه إسترليني (595 مليون دولار) في الربع الأول من السنة المالية للشركة، أي منذ بداية نيسان حتى نهاية حزيران.

وأعلنت العلامة التجارية التي تأسست قبل 168 عاماً - وتشتهر بمعاطفها الواقية من المطر وتصميم المربعات باللون الأحمر والجملي والأسود - عن خطط لخفض التكاليف، تلحظ تعليق دفع أرباح الأسهم.

وحذر مورفي من أن المجموعة قد تُمنى بخسارة تشغيلية في النصف الأول من سنتها المالية.
 

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