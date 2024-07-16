بيانكا سينسوري بإطلالة "شبه عارية" في لوس أنجلوس... شاهدوا كيف بدت! (صور)

بيانكا سينسوري بإطلالة "شبه عارية" في لوس أنجلوس... شاهدوا كيف بدت! (صور)



ارتدت بيانكا سينسوري، زوجة مغني الراب الأميركي كانييه ويست، إطلالة مثيرة كشفت ثدييها وذلك أثناء توجهها إلى صالون التجميل في لوس أنجلوس يوم الاثنين الفائت.



واعتمدت سينسوري، البالغة من العمر 29 عاماً، قميصاً شفافاً واختارت عدم ارتداء حمّالة صدر.



ويمكن اعتبار إطلالة سينسوري غير لائقة بموجب القانون في ولاية كاليفورنيا، كما تجرّم المادة 314 (1) من قانون العقوبات الكشف عن الأعضاء التناسلية أو الجسد العاري عمدًا في مكان عام، أو في أي مكان آخر يمكن أن يتعرض فيه شخص ما للإهانة أو الإزعاج.