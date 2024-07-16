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مكتبة تركية تكسب نزاعاً قضائياً مع دار Hermes... والسبب الاسم

موضة وجمال
2024-07-16 | 13:30
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مكتبة تركية تكسب نزاعاً قضائياً مع دار Hermes... والسبب الاسم
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مكتبة تركية تكسب نزاعاً قضائياً مع دار Hermes... والسبب الاسم

كسب صاحب مكتبة في مدينة إزمير (غرب تركيا) نزاعاً مع دار  Hermès تُكتب "هيرميس" وتلفظ بالفرنسية "إيرميس" للمنتجات الفاخرة التي كانت تقاضيه لمنعه من استخدام اسم لمؤسسته مطابق لاسمها.

وقال صاحب المكتبة أوميت نار في تصريح: "لقد أيّدت المحكمة أحد اعتراضينا وسمحت باستخدام علامتنا التجارية واسمها صحاف هيرميس ".

وشرح أن هيرميس في الأساس "اسم أحد آلهة الأساطير اليونانية وهو بالتالي ملك للتراث الثقافي للإنسانية، وينبغي ألا تحتكره أي شركة. إنه قرار مهم بهذا المعنى".

وفي تفاصيل حكم محكمة أنقرة، تم ذكر أنه أبطلَ جزئيا قرارا أصدرته هيئة "تورك باتنت" TurkPatent المسؤولة عن قضايا الملكية الفكرية، يمنع أي علامة تجارية أخرى غير "إيرميس باريس" من استخدام اسم الإله اليوناني في مجالات واسعة جداً من بينها النشر أو بيع الكتب أو المجلات أو تنظيم المهرجانات.

وقال وكيل صاحب المكتبة المحامي حلمي غولو إن المحكمة لم تعلن بعد عن حيثيات حكمها.

لكنه وصف الحكم بأنه "انتصار". لأن "الشركات الدولية مثل إيرميس باريس تتبع سياسة صارمة لتسجيل العلامات التجارية، تتجاوز نطاق قطاع نشاطها، وبهذا الحكم، فتحنا الطريق لرفض هذه الممارسة".

لكنه أعلن أنه سيستأنف الحكم نظراً إلى أن "المحكمة لم تفصل في مسألة خطر الخلط بين العلامتين التجاريتين من حيث الجمهور أو الانطباع العام".

واندلع النزاع في كانون الأول 2021، عندما أراد أوميت نار تسجيل العلامة التجارية لمكتبته  Sahaf Hermes، التي بدأت العمل قبل 15 عاماً في إسطنبول ثم في إزمير.

وما كان من ممثل شركة "إيرميس" المصنّعة للسلع الجلدية الفاخرة في تركيا إلا أن راجع "تورك باتنت" ثم القضاء التركي لمنع أوميت نار ليس فقط من تسجيل العلامة التجارية، ولكن أيضاً من أي استخدام لاسم Hermes في نشاطه التجاري وعلى الإنترنت.

وعللت "إيرميس باريس" طلبها بـ"التشابه وخطر الخلط" بين العلامتين التجاريتين رغم اختلاف قطاعات نشاطهما، مشيرة إلى أن العلامة الباريسية تنشط أيضاً في مجال النشر كونها تصدر مجلة.

وكالة فرانس برس

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