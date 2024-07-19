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دار معوّض تتولّى ابتكار تاج ملكة جمال لبنان 2024: تصميمٌ يشيد بالصمود والوحدة والتفاؤل

موضة وجمال
2024-07-19 | 04:54
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دار معوّض تتولّى ابتكار تاج ملكة جمال لبنان 2024: تصميمٌ يشيد بالصمود والوحدة والتفاؤل
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دار معوّض تتولّى ابتكار تاج ملكة جمال لبنان 2024: تصميمٌ يشيد بالصمود والوحدة والتفاؤل

دار معوّض تتولّى ابتكار تاج ملكة جمال لبنان 2024: تصميمٌ يشيد بالصمود والوحدة والتفاؤل

يسرّ دار معوّض الرائدة في صناعة المجوهرات الفاخرة، بالتعاون مع ملكة جمال لبنان، الإعلان عن تولّيها تصميم التاج المبهر الذي سيتوّج ملكة جمال لبنان 2024 وتكليفها بدور سفيرة الأمل. يُجسّد هذا التاج "أرزة الأمل" إذ يرمز إلى الصمود والوحدة والتفاؤل الذي لا يخبو بريقه، ويستمدّ وحيه من روح الثقافة اللبنانية التي تنبض دوماً بالحياة.
 
يحمل تصميم التاج الآسر بصمة روبير معوّض، ويمثّل احتفاءً خلّاباً بروح المثابرة التي يتحلّى بها المجتمع اللبناني.فيحتضن التاج باقة منتقاة بعناية من الأحجار الكريمة الحمراء والبيضاء والخضراء التي تعكس ألوان العلم اللبناني، فتزيد تميّزه تميّزاً.يستقي التصميم إلهامه من شجرة الأرز المهيبة التي تُعتبر رمزاً وطنياً موقراً ظلّ شامخاً على مر آلاف السنين وسط المناظر الطبيعية اللبنانية.
 
وفي هذا السياق، صرّح روبير معوّض، قائلاً: "يعتزّ لبنان بتاريخ عريق رسّخ جذوره فيه على مدى سنين طويلة من الزمن، ونحن ملتزمون بتصميم تاج يُعبّر عن قوة هذا البلد وجماله، وأمله الثابت بمستقبل مشرق. وسيُمنح التاج للفائزة التي ستصبح سفيرة للبلاد، فتحمل آمال الشعب اللبناني وأحلامه."روبير معوّض، الشريك المؤتمن على علامة معوّض من الجيل الثالث".

اختارت دار معوّض عبارة 'أرزة الأمل" للتعبير عن إعجابها العميق بروح اللبنانيين، ولتشكّل رمزاً قوياً يسطّر الاعتزاز بالحسّ الوطني، بحيث تعكس الأسلوب الفني الذي تتميّز به الدار وتحمل في ثناياها تقديراً كبيراً لتراث هذه الأمة العظيمة. كما يتألّق وسط التاج بتصميم متقن يصوّر شجرة الأرز التي تجسّد القوة والتفاؤل الذي لا يخبو بريقه. كما تطلّ شجرة الأرز الباسلة محاطةً بزخارف مرصعة بالأحجار الكريمة ترتفع حولها لتغمرها ببريقها، فتعبّر عن تطلّعات المجتمع اللبناني وأمانيه التي لا تُعدّ ولا تحصى. 
 
تبرز لغة الأحجار الكريمة الآسرة في هذا التاج الاستثنائي بحيث تترجم القدرات التي تولد مع كل لبناني ولبنانية، فتلقي الضوء على صفة التألق، وقوّة الإلهام، وميزة القيادة بإصرار لا يتزعزع. بذلك، يُعتبر هذا التعاون بمثابة شهادة على الروح العازمة دوماً على تخطّي كافّة الصعوبات والعوائق، حتى أنّه يشكّل مصدر إلهامٍ لهذه الأمة العظيمة فيحثّها على الصمود في وجه التحديات والتمسّك بأحلامها الطموحة.

نبذة عن دار معوّض
 
تُعتبر دار معوّض علامةً مرموقةً في عالم المجوهرات الفاخرة وتعكس تصاميمها معايير الأناقة العصيّة على الزمن، والمهارة الحرفيّة الاستثنائية والإرث العريق. منذ أكثر من قرن من الزمن، رسّخت دار معوّض مكانتها كعنوان للتميّز في عالم المجوهرات، بحيث تبتكر قطعاً خارجةً عن المألوف بإتقان لا مثيل له وبراعة فنية قلّ نظيرها. وتواصل دار معوّض إبهار الأفراد الأكثر تميّزاً حول العالم بابتكاراتها الآسرة التي تجسّد ذروة الفخامة والإبداع الفنّي، بدءاً من قطع الألماس الفاخرة وصولاً إلى تحطيمها الأرقام القياسية العالمية. أفضت جهود ورؤية عائلة معوّض الممتدة على خمسة أجيال إلى وصول سمعة التميز التي تتحلى بها العلامة إلى مستويات أعلى بحيث يتجاوز تاريخ الدار قرناً من الزمن، وقد شهدت هذه السنوات الطوال ابتكارَ المجوهرات الباهرة والساعات معقدة التصميم. أبصرت الدار النور في لبنان عام 1890، وأعادت إحياء قيمها الراسخة على مرّ السنوات لتقديم قطع فريدة تجسّد الجوهر الحقيقي للفخامة والرقيّ إلى عملائها المتميّزين، حتّى أنّ اسمها بات يُعرَف في جميع أنحاء العالم.
 

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