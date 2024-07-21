قضية المؤثرة فاطمة المؤمن إلى الواجهة مجدداً... إليكم آخر المستجدات!

أصدرت محكمة التمييز الكويتية قراراً بسجن المؤثرة فاطمة المؤمن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ في قضية القتل عن طريق الخطأ نتيجة حادث مروري.وأثارت قضية المؤثرة فاطمة المؤمن الجدل في الكويت في شهر آب من العام 2023 بعد قيادتها السيارة بسرعة كبيرة واصطدامها بسيارة أخرى ما أدى إلى وفاة شخصين وإصابة آخر.وتم حبس المؤمن بعد الحادث وتوجيه 10 تهم إليها بما في ذلك القتل الخطأ وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.