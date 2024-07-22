هل تساءلتم يوماً عن سبب وجود الكرات على القبعات الصغيرة؟ الإجابة ستذهلكم!

اكتشف العديد من الأشخاص السبب الحقيقي وراء وجود الكرات الصغيرة على القبعات الشتوية المصنوعة من الصوف.وفي التفاصيل، أضاف البحارة في فرنسا الكرات إلى قبعاتهم كشكل من أشكال الحماية لتجنب اصطدام رؤوسهم أثناء وجودهم في أماكن ضيقة في البحر.كما تعود فكرة وضع الكرات على القبعات إلى الدول الاسكندنافية خلال عصر الفايكنغ، وفقًا لما ذكره PLANSPONSOR.وأصبحت القبعات العصرية التي تعلوها كرة حمراء زاهية تُعرف باسم "toorie"، شائعة للمرة الأولى في اسكتلندا.وارتدى الجنود في بعض الدول الأوروبية هذه القبعات لتحديد رتبهم، بالإضافة إلى أن لون القماش المستخدم لحياكة القبعة كان يدّل أيضاً على رتبة مرتديها.ولا تزال الكرات تظهر على القبعات الصغيرة في جميع أنحاء العالم حتى الآن من أجل المظهر الخارجي فقط.