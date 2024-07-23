بعد مرور 15 عاما على الإطلالة... دانا الحلاني تتألق بفستان والدتها! (صورة)

بعد مرور 15 عاما على الإطلالة... دانا الحلاني تتألق بفستان والدتها! (صورة)

لفتت دانا الحلاني، ابنة الفنان عاصي الحلاني، الأنظار بعدما ظهرت بفستان كانت قد ارتدته والدتها كوليت الحلاني قبل 15 سنة خلال حفلة عيد ميلادها عام 2009.



وفي التفاصيل، شاركت دانا الحلاني عبر خاصية الـ"ستوري" على حسابها على منصة انستغرام صورة، حيث ظهرت متألقة بالفستان الذي وصفته "بالقطعة الخالدة"، وقارنت الإطلالة بصورة لوالدتها كوليت عندما تألقت قبل 15 سنة بتوقيع المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.



وعبّرت دانا الحلاني بعبارات صادقة عن مدى إعجابها الكبير بأزياء والدتها، وكشفت عن مدى افتخارها باعتماد "الستايل" الخاص بها.



وفي هذا السياق، علّقت دانا الحلاني على الصورة برسالة باللغة الانكليزية مفادها: "ارتديتُ قطعة خالدة لوالدتي بتوقيع المصمم إيلي صعب، حيث اختارتها لعيد ميلادها سنة 2009، اعتماد أسلوب والدتي الأنيق هو بمثابة شرف لي".