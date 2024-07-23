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ملكة جمال لبنان سابقة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة خاصة... ولادة طفلها الثاني (صور)

موضة وجمال
2024-07-23 | 05:44
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ملكة جمال لبنان سابقة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة خاصة... ولادة طفلها الثاني (صور)
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ملكة جمال لبنان سابقة تحتفل بعيد ميلادها بطريقة خاصة... ولادة طفلها الثاني (صور)

استقبلت ملكة جمال لبنان لعام لعام 2008 روزاريتا طويل مولودها الثاني في 20 تموز 2024، إذ نشرت مجموعة من الصور عبر صفحتها على إنستغرام أعلنت من خلالها الخبر السّارّ.

واليوم 23 تموز تحتفل فيه ملكة جمال لبنان السابقة بعيد ميلادها، إلا أنها اختارت هذه المرة الاحتفال على طريقتها الخاصة مع هدية ثمينة جداً، ابنها "مالك".

وكتبت روزاريتا: "أحتفل اليوم بعيد ميلادي بطريقة خاصة جداً مع هدية الحياة!... أهلاً بك في العالم الطفل مالك"، مُرفقةً المنشور مع تاريخ الولادة المذكور.  

ويُذكر أن روزاريتا طويل متزوجة من اللبناني بشير جنبلاط منذ عام 2020 ولديهما طفلان "ميلا" و"مالك".

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