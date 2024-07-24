ياسمينا زيتون قبل أيام من تسليمها التاج... ماذا نشرت عبر صفحتها؟ (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان الحالية ياسمينا زيتون عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام مجموعة من الصور الّتي تعكس لحظات ثمينة خاضتها خلال عهدها على عرش جمال لبنان.

وقبل أيام من حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024، شاركت ياسمينا صوراً مع متابعيها تظهر لحظة فوزها بلقب "ملكة جمال لبنان" في عام 2022، وصولاً إلى مشاركتها في مسابقة "ملكة جمال العالم" الّذي أقيم هذا العام وفازت فيه بلقب "الوصيفة الأولى" وملكة جمال قارة آسيا.

وهذه المراحل تعكس جدّية الشابة اللبنانية ومثابرتها على الوصول إلى العالمية، وجمالها الّذي نجحت من خلاله بنشر صورة رائعة عن لبنان في جميع أنحاء العالم.

ويُذكر أن حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024 سيُبث مباشرةً ليل السبت 27 تموز عبر شاشة الـLBCI.