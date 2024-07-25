بيانكا سينسوري والإطلالات الجريئة: قصة حب لا تنتهي! (صور)

بيانكا سينسوري والإطلالات الجريئة: قصة حب لا تنتهي! (صور)



صدمت بيانكا سينسوري، زوجة مغني الراب الأميركي كانييه ويست، الجمهور بعد ظهورها بقميص شفاف كشف ثدييها يوم الثلاثاء الفائت في لوس أنجلوس.



وارتدت سينسوري قميصًا شفافًا بالكامل أثناء خروجها مع ويست إلى السينما، واعتمدت أيضاً بنطال "شورت" قصير وحذاء الكعب العالي باللون الأسود.



وكشفت سينسوري عن ثدييها في وقت سابق من هذا الشهر في قميص من الشبك بينما كانت في طريقها إلى صالون شركة Melrose Tanning Company، واختارت عدم ارتداء حمالة صدر.



وانتهكت سينسوري قواعد لباس شاتو مارمونت يوم الأحد الفائت عندما ارتدت بيكيني صغير الحجم، ما دفع أصحاب المطاعم إلى التعهد بعدم السماح لها ولزوجها كانييه بالدخول بسبب ملابسها الفاضحة.