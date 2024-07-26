هايلي بيبر تضع حدًّا للشائعات... هل جدّدت خاتم خطوبتها؟

هايلي بيبر تضع حدًّا للشائعات... هل جدّدت خاتم خطوبتها؟

أجرت مجلة W مقابلة مع عارضة الأزياء الأميركيّة الشهيرة هايلي بيبر التي تحدثت بصراحة عن تجديد خاتم خطوبتها الذي أهداها إياه النجم جاستن بيبر في العام 2018.

وفي التفاصيل، شرحت هايلي بيبر أنها شعرت في النهاية أنه من الضروري الردّ على الشائعات التي تم تداولها مؤخرا حول حجم الحجر، الأمر الذي ذكرته في قصة غلاف مجلة W.

وقالت عارضة الأزياء في حديثها للمجلة: "في الواقع، هذا الحجر أكبر بمقدار قيراط واحد فقط، وبات هناك الكثير من الروايات والإشاعات حول الموضوع الذي لم أرغب في التحدث عنه".