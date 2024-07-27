تعرفوا الى المشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2024! (صور)

تعرفوا الى المشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2024! (صور)







بعد غياب سنتين، تعود مسابقة ملكة جمال لبنان الى شاشة الـLBCI، والتي تقام في الواجهة البحرية في بيروت، والتي تقدمها الاعلامية ايمي صياح وتحييها ملكة الاحساس، الفنانة اليسا.



والسؤال الذي شوق الجمهور قبيل هذا الاحتفال الضخم لعام 2024 هو، "من هن المشتركات؟".



لذلك، إليكم المشتركات الـ15 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024.

سيلين بعينو

كلوي حنا

غاييل باليان

لين حتي

ماريا بطحيش

ميليسا قزح

ندى كوسا

نتاليس شمس الدين

نور بريش

نور سالم

سارة العريضي

سارة مكي

سارة لينا بو جودة

سيبيل بو شعيا