إليسا تشعل أجواء حفل انتخاب ملكة جمال لبنان... وتؤكد: هذا ما يدفع المرأة للوصول!

افتتحت ملكة الإحساس الفنانة إليسا حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024 بأغنية "أنا بتمايل على البيت".وقالت إليسا خلال الحفل: "الشابة التي ستفوز باللقب ستمثّل بلدها أفضل تمثيل"، معتبرة أن "كل امرأة يجب أن تبحث عن قوتها في نفسها من خلال الايمان بنفسها".ورأت اليسا أن "الايمان سر الاستمرار في الحياة وهذا ما يدفع المرأة للوصول، وعندما تصل يجب أن ترفع معها نساء بلدها وأن تمثل بلدها أفضل تمثيل".