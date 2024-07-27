إطلالة ساحرة ثانية لإيمي صياح خلال حفل ملكة جمال لبنان من توقيع المصمم اللبناني العالمي طوني ورد (صور)

بعد إطلالتها الأولى المليئة بالأناقة والجمال، أطلت الإعلامية والممثلة إيمي صياح، خلال تقديمها حفل انتخاب ملكة جمال لبنان في واجهة بيروت البحرية، بفستان ثانٍ، باللون الأسود، من تصميم المصمم اللبناني العالمي طوني ورد.