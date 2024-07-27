إليكم أسماء المتأهلات الى مرحلة الـ TOP 8 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024!

بأجواء حماسية ومشوقة ومليئة بالجمال، يقام حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2024 في واجهة بيروت البحرية.وتأهلت كل من: ندى كوسا، سارة لينا بو جودة، غاييل باليان، ماريا بطحيش، سيبال بو شعيا، ثريا عساف، ميليسا قزح ونور سالم إلى المرحلة النصف نهائية TOP 8.