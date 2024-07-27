من هن المتأهلات الى مرحلة الـTOP 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2024؟

بعد تأهلهن الى مرحلة الـTOP 8، تمكنت 5 شابات من التأهل الى المرحلة النهائية خلال حفل ملكة جمال لبنان 2024.وتأهلت كل من: غاييل باليان، سارة لينا بو جودة، ندى كوسا، سيبال بو شعيا وميليسا قزح إلى المرحلة النهائية TOP 5.