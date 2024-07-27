من هي الشابة التي فازت بلقب"صاحبة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية" خلال حفل ملكة جمال لبنان؟

من هي الشابة التي فازت بلقب"صاحبة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية" خلال حفل ملكة جمال لبنان؟



حصدت المشتركة سارة مكي، ضمن حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2024، لقب "صاحبة الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية".



وتحدثت سارة مكي عن الجمعية التي أسستها "لأكون"، والتي تعنى بالمرأة وشؤونها.



وأكدت رغبتها في أن تمتد أعمال الجمعية الى كل الشرق الأوسط، وأن تتمكن من تحقيق حلمها وطموحها من خلال هذه الجمعية.