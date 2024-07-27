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في أول تصريح لها بعد انتخابها ملكة جمال لبنان 2024... ندى كوسا: هذه هي قضيتي وهذا ما أتمناه! (فيديو)

موضة وجمال
2024-07-27 | 17:15
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في أول تصريح لها بعد انتخابها ملكة جمال لبنان 2024... ندى كوسا: هذه هي قضيتي وهذا ما أتمناه! (فيديو)
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في أول تصريح لها بعد انتخابها ملكة جمال لبنان 2024... ندى كوسا: هذه هي قضيتي وهذا ما أتمناه! (فيديو)

بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2024، أطلت الشابة ندى كوسا، ابنة رحبة العكارية، عبر شاشة الـLBCI، لتدلي بأول تصريح لها كملكة.

وقالت ندى: "هذه التجربة جميلة جدا وتعلمت منها الكثير، وأشكر أهلي الذين أوصلوني الى هنا".

وأوضحت ملكة جمال لبنان 2024، أنها "معالجة نفسية وعضو في نقابة النفسانيين"، مشيرة الى أن "قضيتي هي الصحة النفسية، خاصة لدى المرأة التي يجب أن تكون صحتها النفسية أولوية لديها".

وأضافت: "أتمنى أن أمشي على خطوات ياسمينا زيتون، وأن أتمكن من أن أرفع اسم لبنان".

ووجهت ندى كوسا رسالة الى الشباب اللبناني قائلة: "لبنان سيصبح أفضل ونحن الذين سنحسّنه".
 
وختمت بالقول: "اتمنى أن أكون على قدر مسؤولية هذا التاج".

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