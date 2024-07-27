قبل تسليمها التاج الى ملكة جمال لبنان 2024... تصريح مؤثر للملكة السابقة ياسمينا زيتون!

قبل تسليمها التاج الى ملكة جمال لبنان 2024... تصريح مؤثر للملكة السابقة ياسمينا زيتون!





أطلّت ملكة جمال لبنان والوصيفة الأولى لملكة جمال العالم ياسمينا زيتون في اللحظات الأخيرة من حفل ملكة جمال لبنان لعام 2024 لتسليم التاج إلى الملكة الجديدة بعد سنتين من غياب الحفل.



وعبّرت ياسمينا زيتون وملامح التأثر كانت واضحة على وجهها عن فخرها بكونها "بنت البلد" قائلة: "من سنتين بطل بس اسمي ياسمينا زيتون صار اسمي لبنان وهيدا كان فخر الي... شكرا بيروت يلي بعدها عم تحتفل بالجمال... شكرا للجنوب بصموده وقوته وشكرا لكل صبية وشاب ما عم بخافوا يحلموا".



وشكرت ياسمينا زيتون كل من أحبّها ودعمها وخصوصا عائلتها التي ساندتها في كل اللحظات، وكان لوزارة السياحة والـLBCI حصة كبيرة من الشكر وأضافت: "قصتي مثل قصة كل لبناني ما بتخلص هون ومن هاللحظة بلش تحدي جديد ومشوار جديد".



وفي هذا السياق، تألقت ياسمينا زيتون بفستان رمادي مبهر ولامع.



وسلّمت ياسمينا زيتون التاج للملكة الجديدة ندى كوسا التي فازت في مسابقة ملكة جمال لبنان لعام 2024.