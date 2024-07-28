مايا أبو الحسن بإطلالة خلابة في حفل ملكة جمال لبنان 2024 (صور)

نشرت الإعلامية مايا أبو الحسن يوم السبت عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام مجموعة من الصور كشفت من خلالها إطلالتها لحفل ملكة جمال لبنان لعام 2024.

وارتدت الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان 2022 ياسمينا زيتون، فستاناً باللون الأزرق الفاتح من تصميم رامي سالامون، مع شعر مرفوع ومجوهرات من مكرزل باللون الفضي.

وأقيم الحفل في الواجهة البحرية في بيروت، حيث تُوجت الشابة ندى كوسا ملكة جمال لبنان لعام 2024.