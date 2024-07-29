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ملكة جمال لبنان لعام 2024... رسالة حب ودعم من لجنة الحكم إلى الملكة الجديدة! (فيديو)

موضة وجمال
2024-07-29 | 13:20
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ملكة جمال لبنان لعام 2024... رسالة حب ودعم من لجنة الحكم إلى الملكة الجديدة! (فيديو)
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ملكة جمال لبنان لعام 2024... رسالة حب ودعم من لجنة الحكم إلى الملكة الجديدة! (فيديو)

ملكة جمال لبنان لعام 2024... رسالة حب ودعم من لجنة الحكم إلى الملكة الجديدة! (فيديو)

وجهت لجنة الحكم في حفل انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 2024 والمؤلفة من وجوه نسائية بارزة، رسالة دعم وحب لملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا.

 

وقالت الممثلة اللبنانية رزان جمال: "بالتوفيق، دعينا نفتخر بك"، كما تمنت المهندسة الداخلية اللبنانية ديانا غندور بدورها التوفيق للملكة الجديدة في مسيرتها.

 

ومن جهتها، وجّهت عارضة الأزياء العالمية نور عريضة رسالة للملكة الجديدة طلبت منها فيها المحافظة على ملامحها الطبيعية والابتعاد عن التصنع.

 

كما أشارت ملكة جمال الكون لعام 1971 جورجينا رزق إلى ضرورة محافظة الملكة الجديدة على مظهرها الطبيعي.

 

وتمنت مستشارة رئيس حكومة تصريف الأعمال للشؤون الصحية د. بترا خوري التوفيق للملكة الجديدة وقالت: "هذه البداية لتكوني سفيرة لبنان في الخارج".

 

ووجهت رئيسة نادي الراسينغ باولا فرعون رزق رسالة للملكة الجديدة قالت فيها: "مبروك، هذه بداية جديدة لك، ونتمنى أن تنقلي صورة لبنان إلى العالم".

 

ومن جهتها، قالت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد للملكة الجديدة: "نريد التعرف على شخصيتك، لا تحاولي التشبه بأي أحد".

 

وتوجهت صاحبة سلسلة مطاعم إم شريف ميراي حايك إلى الملكة بالقول: "اختاري رسالة خاصة بك لإيصالها لكل العالم واصنعي الفرق بوجودك كملكة".

 

 

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