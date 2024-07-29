ياسمينا زيتون في رسالة دعم للملكة الجديدة... ماذا قالت عن تجربتها كملكة جمال لبنان؟ (فيديو)

وجهت ملكة جمال لبنان للعام 2022 ياسمينا زيتون رسالة دعم إلى ملكة جمال لبنان للعام 2024 ندى كوسا التي توجت باللقب يوم السبت الفائت في حفل ضخم أقيم في واجهة بيروت البحرية.

وقالت زيتون في حديث خاص للـ LBCI: "أتمنى أن تحافظ الملكة الجديدة على نفسها وشخصيتها وتتجنب إرضاء الآخرين لأن الناس سيحبونها كما هي".

وتحدثت زيتون أيضاً عن تجربتها كملكة جمال لبنان، مؤكدةً أن هذه التجربة غيرت بها كثيراً، وأضافت: "شعرت أنني كبرت كثيراً واستطعت تعزيز ثقتي بنفسي بشكل أكبر وأصبحت أعلم أيضاً أنني أستطيع الوصول إلى كل أهدافي بمجرد العمل بشكل صحيح".