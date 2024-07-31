ماركة عالمية شهيرة تُطلق حذاءً مستوحى من حوافر الحصان... لن تُصدقوا السعر! (صور)

كشفت علامة الشهيرة Alexander McQueen النقاب عن حذاء "Hoof Boots" الجديد ضمن مجموعة خريف وشتاء 2024 الأسبوع الفائت، مجددةً بذلك روح الإبداع والجرأة في عالم الموضة.

ويبلغ سعر هذا الحذاء الفريد 2990 دولارًا، ويتميز بتصميم مستوحى من حوافر الحيوانات، مما يجعله قطعة جريئة ومتميزة في الموضة العصرية.

ووفقًا للوصف المتاح على الموقع الرسمي، فإن الحذاء مصنوع من شعر العجل، ويتميز بمقدمة مستديرة مستوحاة من الحافر وبصورة ظلية مستوحاة من حدوة الحصان. كما يحتوي الحذاء على مسامير فضية اللون وسحاب خلفي للإغلاق، ويتوفر باللون البني.

هذه الأحذية الجديدة تمثل خطوة أخرى من علامة Alexander McQueen لتجاوز حدود الموضة التقليدية وتقديم تصاميم غير تقليدية تضفي طابعًا جريئًا على إطلالات محبي الموضة.