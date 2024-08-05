كيت موس على الشاطئ مع ابنتها بالبيكيني... لن تصدقوا الشبه بينهما! (صور)

استمتعت عارضة الأزياء العالمية كيت موس وابنتها ليلى بأجواء صيفية في البحر الأبيض المتوسط الدافئة يوم السبت، حيث تخلصتا من ملابس الشاطئ أثناء عطلتهما في إيبيزا.

وتوجهت الأم وابنتها إلى جزيرة الحفلات الشهيرة في منطقة البليار لقضاء إجازة الصيف، برفقة يوني هيلبيتز، حبيب ليلى.

بدا أن كيت، البالغة من العمر 50 عامًا، تتحدى سنها بارتدائها ثوب سباحة أسود أنيق أبرز لياقتها كعارضة أزياء بينما كانت تلهو في أمواج البحر الأبيض المتوسط مع ابنتها. وأكملت إطلالتها بزوج من النظارات الشمسية، وشعرها كان مصففًا في كعكة فضفاضة.

أما ليلى، البالغة من العمر 21 عامًا، فقد لفتت الأنظار بارتدائها بيكيني بني اللون، وكانت تستمتع بوقتها في المحيط برفقة حبيبها يوني.