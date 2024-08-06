علامة تجارية فاخرة تدخل مجال العطور... للكلاب! (فيديو)

يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها علامة تجارية فاخرة كبيرة مجال العطور للحيوانات الأليفة، حيث تسعى شركة Dolce & Gabbana لجعل "كل نزهة تجربة عطرية وعصرية".

ووفق موقع "سكاي نيوز"، أصدرت العلامة التجارية الإيطالية الفاخرة Dolce & Gabbana عطرًا للكلاب يحمل اسم الحيوان الأليف الخاص بالمؤسس المشارك.

والعطر، المعروف باسم Fefe، خالي من الكحول وتم اختباره واعتماده من قبل الأطباء البيطريين لضمان سلامته على الحيوانات.

ويوصف العطر، الذي يبلغ سعره 99 يورو (نحو 108 دولاراً)، بأنه "تحفة" تحتوي على مكونات مثل الإيلنغ، المسك، و"درجات كريمية" من خشب الصندل.

تتميز زجاجة العطر بطبعة مخلب مطلية بالذهب عيار 24 قيراط، مستوحاة من "الحب الذي لا يتزعزع لرفيق دومينيكو دولتشي المخلص، فيفي".

على الرغم من أن شركات أخرى، مثل تلك المتخصصة في منتجات العناية بالحيوانات الأليفة، تقدم عطورًا للكلاب بأسعار أقل، إلا أنه يُعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تصدر فيها دار أزياء كبيرة عطرًا للكلاب.