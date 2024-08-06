من هي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية لعام 2024؟ (فيديو)

تم تتويج ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية الجديدة، حيث حصلت ملكة جمال ميشيغان ألما كوبر على التاج يوم الأحد خلال الحفل السنوي الثالث والسبعين للمسابقة.

ويأتي هذا التتويج بعد استقالة حاملة اللقب السابقة التي أثارت جدلاً وأدت إلى تغييرات في منظمة ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية.

واحتلت ملكة جمال كنتاكي كونور بيري وملكة جمال أوكلاهوما دانيكا كريستوفرسون المركزين الأول والثاني على التوالي.

وقالت كوبر، البالغة من العمر 22 عامًا، خلال قسم الأسئلة والأجوبة في المسابقة: "باعتباري ابنة عامل مهاجر، وامرأة فخورة من أصل أفريقي لاتيني، وضابطة في جيش الولايات المتحدة، فإنني أعيش الحلم الأميركي".

وبحسب المعلومات، فإن كوبر ليست فقط ضابطة في الجيش الأميركي، بل هي أيضًا عالمة بيانات وطالبة ماجستير في جامعة ستانفورد، حيث تبحث في قضايا انعدام الأمن الغذائي.