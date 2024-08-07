نجمة أميركية على السجادة الحمراء بفستان قديم لبريتني سبيرز... من ارتدته بشكلٍ أفضل؟ (صورة)

حضرت بليك ليفلي العرض الأول لفيلم "It Ends With Us" بأسلوب مميز، حيث استوحت إطلالتها من نجمة البوب الشهيرة بريتني سبيرز.

وتألقت ليفلي على السجادة الحمراء بفستان كلاسيكي من تصميم فيرساتشي يعود لعام 2002، وهو نفس الفستان الذي ارتدته سبيرز من قبل. وأوضحت ليفلي أن اختيارها لهذا الفستان لم يكن صدفة، بل لأسباب شخصية عديدة.

وفي تصريح لها لبرنامج "Entertainment Tonight" خلال العرض الذي أقيم في 6 آب في مدينة نيويورك، قالت ليفلي: "بريتني تعني الكثير بالنسبة لي".

وأردفت: "رؤية امرأة تعمل بجد وتواجه ظروفًا استثنائية، وتروي قصتها بطريقتها الخاصة، كان مصدر إلهام كبير لي. كفتاة من جيل الألفية، كانت بريتني هي السبب الرئيسي وراء رغبتي في التألق".