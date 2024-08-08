وسط شائعات انفصالها... كيندال جينر تستمتع بعطلتها الصيفية بإطلالة جذابة (صور)

نشرت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر مجموعة من الصور عبر حسابها على انستغرام والتي ظهرت فيها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية في باريس.

وظهرت جينر في الصور أثناء وجودها على شاطئ البحر وهي ترتدي البيكيني باللون الأصفر، كما ظهرت لاحقاً وهي تقف على متن يخت فاخر.

ونشرت جينر أيضاً صوراً لها أثناء وجودها في الفندق في باريس، بالإضافة إلى صور أخرى وثقت استمتاعها بوقتها مع الخيول.

وتفاعل المستخدمون مع منشور جينر وتساءلوا عن مكان وجود حبيبها المغني باد باني وخاصةً بعد الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول انفصالهما.

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A post shared by Kendall (@kendalljenner)





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