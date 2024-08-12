ظهور ابنة بن أفليك بفستان لجنيفر لوبيز: فهل تُشبه زوجة والدها السابقة؟ (صورة)

ظهرت فيوليت أفليك، ابنة بن أفليك البالغة من العمر 18 عامًا، وهي ترتدي نفس الفستان الذي ارتدته جنيفر لوبيز، زوجة والدها الشهيرة، خلال موعد عيد الحب في عام 2023.

في نزهة غداء في لوس أنجلوس يوم الأحد، برزت فيوليت بإطلالة بسيطة وأنيقة مرتدية فستانًا ملفوفًا من دولتشي آند غابانا، يجمع بين لونين ويتميز برقبة على شكل حرف V وأكمام متدفقة وطيات وردية.

واختارت فيوليت إضفاء لمسة عفوية على إطلالتها، حيث أكملت مظهرها بحذاء رياضي غير مربوط وجوارب بيضاء، مما أضفى طابعًا مريحًا على الفستان الأنيق.

من ناحية أخرى، كانت جينيفر لوبيز، البالغة من العمر 55 عامًا، قد ارتدت نفس الفستان بأسلوب مختلف تمامًا خلال عشاء رومانسي مع بن أفليك في بيفرلي هيلز في شباط 2023، حيث أضافت لمسة فاخرة بحزام من دولتشي آند غابانا وأقراط مرصعة بالألماس، وذلك قبل نحو عام من تداول الشائعات حول مشاكل في زواجها.