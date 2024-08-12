مؤثرة برازيلية تثير الجدل... وضعت قناعاً من البراز على وجهها: وهذا رأي الخبراء! (فيديو)

تعرضت عارضة الأزياء البرازيلية ديبورا بيكسوتو لانتقادات حادة من الأطباء بسبب روتين غريب للعناية بالبشرة، وذلك بعدما أثارت الجدل بمنشورٍ على إنستغرام تظهر فيه وهي تستخدم برازها كقناع للوجه.

في الفيديو، تفتح بيكسوتو، 31 عاما، حاوية من برازها وتمسحها على وجهها تمامًا كما لو كانت تضع قناعًا من الطين، ثم تغلق أنفها بمشبك غسيل لتجنب الرائحة الكريهة، وتترك القناع لبضع دقائق قبل أن تغسله.

وقالت في الفيديو: "إنه الأمر الأكثر جنوناً الذي قمت به في حياتي".

وأوضحت المؤثرة، التي أثارت الجدل في السابق بسبب وضع دم الدورة الشهرية على بشرتها لتنعيمها، إنها قررت ارتداء قناع الوجه من البراز بعد أن قرأت على الإنترنت أنه يمكن أن "يمنع الشيخوخة".

وقد أكدت بيكسوتو، التي تمتلك أكثر من 650 ألف متابع على إنستغرام، أن هذه الطريقة نجحت في تحسين بشرتها، قائلة إنها توقفت عن التقشر.

ومع ذلك، انتقد الخبراء هذه التقنية بشدة، مشيرين إلى أن المخاطر الصحية المرتبطة بها تفوق الفوائد المزعومة.