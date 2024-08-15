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ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار في نيويورك... هل استلهمت إطلالتها من زوجة والدها؟ (صور)

موضة وجمال
2024-08-15 | 08:09
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ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار في نيويورك... هل استلهمت إطلالتها من زوجة والدها؟ (صور)
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ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار في نيويورك... هل استلهمت إطلالتها من زوجة والدها؟ (صور)

ابنة كيم كارداشيان تخطف الأنظار في نيويورك... هل استلهمت إطلالتها من زوجة والدها؟ (صور)

استطاعت نورث ويست، ابنة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان ومغني الراب الأميركي كانييه ويست، لفت الأنظار في آخر ظهور لها برفقة والدتها أثناء مغادرتهما فندق ريتز كارلتون في مدينة نيويورك.


وارتدت نورث قميصاً باللون الأزرق مع سترة مربعة أنيقة بالإضافة إلى سروال قصير وقبعة فرو كبيرة زينت رأسها.


ومن جهتها، ارتدت كارداشيان قميصاً قصيراً باللون الأصفر من تصميم دار "ميو ميو" للأزياء بالإضافة إلى سروال باللون البني الفاتح وحقيبة مصنوعة من جلد الغزال.


وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصور التي أظهرت إطلالة نورث ويست ولفتوا إلى أنها استلهمتها من إطلالة زوجة والدها، بيانكا سينسوري، التي ارتدتها في كانون الأول 2023 خلال نزهة مع مغني الراب الأميركي.
 
 
 

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