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عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)
موضة وجمال
2024-08-16 | 06:18
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عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)
عالم الموضة والجمال يودّع أحد أعمدته... الموت يغيّب سيمون المندلق (صورة)
توفي اليوم الجمعة مصفف شعر المشاهير سيمون المندلق بعد مسيرة مهنية لامعة.
ويُحتفل بالصلاة لراحة نفس سيمون المندلق يوم السبت الواقع فيه 17 آب في كنيسة مار الياس المجيدل في قضاء جزين عند الساعة السابعة مساء.
ويُذكر أن الراحل سيمون المندلق اشتهر بمجال تصفيف الشعر وتعامل مع الكثير من الممثلات والمغنيات في العالم العربي، نذكر من بينهن فاليري أبو شقرا، سارة أبي كنعان، نادين نسيب نجيم، ريم السعيدي وغيرهن.
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