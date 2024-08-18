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هل تريدين الحفاظ على بشرة صحية وشابة؟ اتبعي هذه النصائح!
موضة وجمال
2024-08-18 | 14:17
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هل تريدين الحفاظ على بشرة صحية وشابة؟ اتبعي هذه النصائح!
هل تريدين الحفاظ على بشرة صحية وشابة؟ اتبعي هذه النصائح!
يلجأ الأشخاص عادةً إلى عمليات التجميل للحصول على بشرة ناعمة وصحية وشابة بدلاً من استخدام مستحضرات العناية بالبشرة المخصصة لهذه الغاية.
وفي هذا السياق، كشفت الخبيرة وطبيبة التجميل كيانا إماميان عن 5 أشياء يجب القيام بها يومياً للحفاظ على بشرة صحية وشابة.
وشددت إماميان على أهمية تنظيف البشرة بشكل يومي لإزالة خلايا الجلد الميتة والزيوت والأوساخ والمكياج والملوثات للحفاظ على مسام نظيفة وتجنب ظهور حب الشباب.
وأشارت إماميان أيضاً إلى أهمية ترطيب البشرة للحفاظ على حاجزها الواقي وإبعاد الملوثات، ما يجعل التجاعيد أقل وضوحاً.
ولفتت إماميان إلى أنه "يجب إضافة واقي الشمس إلى روتين العناية بالبشرة اليومي خاصةً خلال فصل الصيف لأنه يساعد على مكافحة الحروق وسرطان الجلد والشيخوخة المبكرة".
وأوصت إماميان بشرب كمية كافية من الماء يومياً للمحافظة على رطوبة الجسم ومرونة البشرة، ونصحت بالحصول على عدد ساعات نوم كافية.
المصدر
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موضة وجمال
تريدين
الحفاظ
وشابة؟
اتبعي
النصائح!
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