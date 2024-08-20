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هل يتسبب واقي الشمس بظهور البقع على البشرة؟

موضة وجمال
2024-08-20 | 14:23
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هل يتسبب واقي الشمس بظهور البقع على البشرة؟
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هل يتسبب واقي الشمس بظهور البقع على البشرة؟

هل يتسبب واقي الشمس بظهور البقع على البشرة؟

حذرت خبيرة العناية بالبشرة الدكتورة ديف رايلي من عدم تطبيق واقي الشمس بشكل يومي على مدار السنة، مؤكدةً أنه لا يتسبب بظهور البقع على البشرة.

 

وفي التفاصيل، أوضحت رايلي أنه "يجب على الأشخاص تطبيق واقي الشمس على مدار السنة بغض النظر عن الطقس"، مضيفةً أن "عامل الحماية من الشمس أو SPF هو المدة التي يمكن أن يتعرض فيها الأشخاص لأشعة الشمس من دون الإصابة بحروق".

 

وتابعت رايلي: "من المهم إضافة واقي الشمس إلى روتين العناية بالبشرة واستخدامه يومياً وعلى مدار السنة لحماية البشرة من الشيخوخة والمحافظة على صحتها".

 

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