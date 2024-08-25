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نصائح بسيطة لبشرة صحية وشابة دون أي إجراءات تجميلية... اعتمدوها الآن

موضة وجمال
2024-08-25 | 08:00
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نصائح بسيطة لبشرة صحية وشابة دون أي إجراءات تجميلية... اعتمدوها الآن
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نصائح بسيطة لبشرة صحية وشابة دون أي إجراءات تجميلية... اعتمدوها الآن

الاهتمام بالبشرة من خلال الوقاية والتغذية السليمة والترطيب الجيد والنوم الكافي وتنظيف البشرة بفعالية، يمكن أن يلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على جمال البشرة وشبابها.

لهذا السبب، قدمت ديبي توماس، مؤسسة عيادة  D.Thomas، نصائح مهمة للاستفادة من هذه العادات الأساسية للعناية بالبشرة. وأكدت أن أهم خطوة لمكافحة الشيخوخة المبكرة هي الوقاية، وخاصة باستخدام واقي الشمس.

وفي حديثها لموقع  "إكسبرس"، قالت: "النصيحة الأولى والأهم هي الوقاية من أشعة الشمس. لا شيء يقي من شيخوخة الجلد المبكرة مثل استخدام واقي الشمس بانتظام".

وأضافت: "الدراسات أظهرت أن حوالي 80 في المئة من علامات الشيخوخة الظاهرة على الجلد، مثل الاحمرار والتصبغ وفقدان المرونة، ناتجة عن أضرار أشعة الشمس فوق البنفسجية".

إضافة إلى ذلك، أوضحت توماس أن اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضروات والبقوليات يمكن أن يعزز من توهج بشرتك بشكل طبيعي. وقالت: "قد سمعت من قبل أن ما تأكله ينعكس على بشرتك، وكلما زاد تناولك للأطعمة الطبيعية مثل الفواكه والخضروات والبقوليات، زادت إشراقة بشرتك".

كما شددت على أهمية الترطيب الجيد من خلال شرب كميات كافية من الماء يوميًا، مما يمنح البشرة أفضل فرصة لتكون صحية ونضرة.

أما بالنسبة للنوم، فقد أكدت توماس أن "النوم الجميل ليس مجرد مقولة؛ إنه جزء حيوي من روتين العناية بالبشرة". وأضافت: "عندما تحصل على نوم جيد بانتظام، يدخل جسمك في حالة تجديد، وهذا يظهر على بشرتك التي تبدو أكثر صفاءً وامتلاءً".

وأخيرًا، نصحت توماس بالاهتمام بروتين تنظيف الوجه. خلال هذا الروتين، يمكن تنشيط البشرة من خلال تحفيز الدورة الدموية عن طريق تدليك الوجه بلطف لمدة دقيقتين أثناء استخدام المنظف. هذا يساعد على إيقاظ البشرة وتنظيفها بشكل فعال، مما يجعلها مستعدة لامتصاص منتجات العناية اللاحقة.

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