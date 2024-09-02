ارتدت ملابسها بالكامل... بيانكا سينسوري تصدم الجمهور بإطلالتها: هل تخلت عن جرأتها؟ (فيديو)

ارتدت ملابسها بالكامل... بيانكا سينسوري تصدم الجمهور بإطلالتها: هل تخلت عن جرأتها؟ (فيديو)



كشفت لقطات كاميرات المراقبة أن بيانكا سينسوري، زوجة مغني الراب الأميركي كانييه ويست، ترتدي ملابس مختلفة عن الملابس التي ترتديها عادةً أثناء وجودها مع زوجها.



وأظهرت الكاميرات بيانكا بملابس غطت جسدها بالكامل خلال زيارة إلى ملبورن في أستراليا بعد سلسلة من الإطلالات الجريئة والفاضحة التي اعتمدتها مؤخراً.



وظهرت بيانكا في المقطع الذي نشره صاحب مطعم وجبات سريعة يدعى مارك الخوري وهي ترتدي سترة واسعة وبنطال باللون الأسود مع حذاء رياضة باللون الأبيض.