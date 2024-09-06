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بيونسيه تحتفل بعيدها الـ43 في وجهة استوائية... بدت كشابة عشرينية! (صور)

موضة وجمال
2024-09-06 | 10:14
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بيونسيه تحتفل بعيدها الـ43 في وجهة استوائية... بدت كشابة عشرينية! (صور)
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بيونسيه تحتفل بعيدها الـ43 في وجهة استوائية... بدت كشابة عشرينية! (صور)

احتفلت بيونسيه بعيد ميلادها الثالث والأربعين يوم الأربعاء، وشاركت مع جمهورها لحظات مميزة من هذه المناسبة عبر سلسلة من الصور الرائعة.

في اليوم التالي، لجأت النجمة الشهيرة إلى حسابها على إنستغرام لتقدم لمتابعيها لمحة عن احتفالاتها من وجهة استوائية من خلال منشورين مليئين بالأجواء الاحتفالية.

وأظهرت إحدى الصور بيونسيه وهي ترتدي فستاناً قصيراً ومميزاً من تصميم Pucci  مع حذاء صندل بكعب عالٍ متناسق، ويبلغ سعر الملابس في الإطلالة حوالي 1065 دولارًا، بينما كانت تحمل بين يديها ثلاث بالونات عيد ميلاد.

وفي مقطع آخر، ظهرت المغنية وهي تسترخي في المحيط مرتدية بدلة سباحة سوداء وممسكة بمشروب منعش، وقد انضم إليها زوجها، جاي زي، الذي يبلغ من العمر 54 عامًا.

وعبرت بيونسيه عن امتنانها في تعليق على الصور قائلة: "أنا ممتنة للغاية لسنة جديدة. شكرًا لكم على رسائل عيد الميلاد المحبة".

 

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