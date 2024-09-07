جينيفر لوبيز بفستان جريء يحبس الأنفاس: "لا يمكن إيقافي" (صور)

نشرت جينيفر لوبيز عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام مجموعة من الصور على السجادة الحمراء خلال مهرجان تورنتو السينمائي الدولي 2024، وذلك بعد الإعلان عن طلاقها من بن أفليك.

وحبست لوبيز الأنفاس بفستانها الفضي اللامع الطويل الّذي تميّز بفتحات جريئة على الجوانب. كما اعتمدت كما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة وحذاءً بكعب عالٍ باللون الفضي.

وعلّقت الممثلة والفنانة العالمية على المنشور بالقول: "لا يمكن إيقافي" (Unstoppable).